Збірна України з біатлону втратила олімпійську чемпіонку: що сталось із Джимою
- Юлія Джима досі не взяла участь у жодній гонці на першому етапі Кубка світу 2025 – 2026.
- Українська біатлоністка сповістила невтішні новини для уболівальників.
Українська збірна провалює початок нового біатлонного сезону 2025 – 2026. До поганих виступів ще й додалась втрата лідерки жіночої команди Юлії Джима.
Олімпійська чемпіонка повідомила невтішні новини для тренерського штабу та усіх українських прихильників біатлону. На сторінці Юлії Джими у фейсбуці вона сповістила, що не вийде на трасу до кінця 2025 року, передає 24 Канал.
Коли Джима повернеться до змагань?
Біатлоністка розповіла, що ще у жовтні невдало впала під час тренування. Внаслідок падіння вона зламала палець на руці. Усі сподівались, що зростеться все швидко, але так не сталось. Джима повідомила, що лише нещодавно зняла з пальця фіксатор і тепер може розпочинати реабілітацію.
Титулована біатлоністка розповіла, коли вона зможе дебютувати у новому біатлонному сезоні 2025 – 2026.
Всіх вболівальників вітаю з початком нового біатлонного сезону! Вирішила зробити пост, бо багато хто, питає де я та чому не бігаю гонки. То ж відповідаю. В кінці жовтня я невдало впала на тренуванні та зламала палець на руці, сподівалась, що зростеться швидше, але не так сталося, як гадалося. Минулого тижня тільки зняли фіксатор і тепер потрібно трохи часу на реабілітацію, щоб він почав рухатися! Сподіваюсь, що зможу змагатися вже після Нового Року!
– написала біатлоністка.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Джима пропустить перший етап Кубка світу та доєднається до команди вже в австрійському Гохфільцені, де протягом 12 – 14 грудня відбудеться другий етап КС.
Як українські біатлоністки стартували у новому сезоні?
У першій гонці сезону жіночій естафеті наші дівчата продемонстрували непогану стрільбу. На чотирьох етапах біатлоністки використали лише 8 додаткових патронів, не заїхавши на штрафні кола. Однак по ходу дистанції дуже багато програли суперницям та показали лише 15-й результат.
Далі дівчата взяли участь у змішаній естафеті (18-те місце) та одиночній змішаній естафеті (12-та сходинка).
А от в індивідуальній гонці найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка продемонструвала лише 46-й час. Наша біатлоністка чотири рази схибила на вогневих рубежах (0+2+1+1) та поступилась переможниці індивідуалки італійці Доротеї Вірер аж 4 хвилинами та 40 секундами.
Ще після естафетних перегон старший тренер жіночої збірної України Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт поділився враженнями від виступів наших біатлоністів.
"Складність ще у тому, що, зазвичай, естафети на Кубку світу проводяться під кінець етапу, коли спортсмени пробігли особисті гонки і є якесь уявлення щодо їхнього стану. Тут більш експериментальні, хочемо перевірити щодо підготовки до Олімпіади всі варіанти, які є. Люди, яких знаємо, які етапи у нас закривають – ми їх не пробували, а спробували [інших]. Щось вийшло, щось – ні, це частина нашої роботи", – сказав наставник.
Що відомо про Юлію Джиму?
35-річна біатлоністка, яка залишилась єдиною представницею у команді із тієї золотої олімпійської четвірки збірної України (2014).
Віцечемпіонка світу (двічі) та бронзова призерка (тричі).
Переможниця чемпіонату Європи (п'ять разів) та призерка Євро (2013, 2017 та 2023).
Призерка Літнього чемпіонату світу з біатлону (2015, 2016).