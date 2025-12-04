Збірна України з біатлону втратила олімпійську чемпіонку: що сталось із Джимою

Українська збірна провалює початок нового біатлонного сезону 2025 – 2026. До поганих виступів ще й додалась втрата лідерки жіночої команди Юлії Джима.

Олімпійська чемпіонка повідомила невтішні новини для тренерського штабу та усіх українських прихильників біатлону. На сторінці Юлії Джими у фейсбуці вона сповістила, що не вийде на трасу до кінця 2025 року, передає 24 Канал.

Коли Джима повернеться до змагань?

Біатлоністка розповіла, що ще у жовтні невдало впала під час тренування. Внаслідок падіння вона зламала палець на руці. Усі сподівались, що зростеться все швидко, але так не сталось. Джима повідомила, що лише нещодавно зняла з пальця фіксатор і тепер може розпочинати реабілітацію.

Титулована біатлоністка розповіла, коли вона зможе дебютувати у новому біатлонному сезоні 2025 – 2026.

Всіх вболівальників вітаю з початком нового біатлонного сезону! Вирішила зробити пост, бо багато хто, питає де я та чому не бігаю гонки. То ж відповідаю. В кінці жовтня я невдало впала на тренуванні та зламала палець на руці, сподівалась, що зростеться швидше, але не так сталося, як гадалося. Минулого тижня тільки зняли фіксатор і тепер потрібно трохи часу на реабілітацію, щоб він почав рухатися! Сподіваюсь, що зможу змагатися вже після Нового Року!

– написала біатлоністка.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Джима пропустить перший етап Кубка світу та доєднається до команди вже в австрійському Гохфільцені, де протягом 12 – 14 грудня відбудеться другий етап КС.

Як українські біатлоністки стартували у новому сезоні?

У першій гонці сезону жіночій естафеті наші дівчата продемонстрували непогану стрільбу. На чотирьох етапах біатлоністки використали лише 8 додаткових патронів, не заїхавши на штрафні кола. Однак по ходу дистанції дуже багато програли суперницям та показали лише 15-й результат.

Далі дівчата взяли участь у змішаній естафеті (18-те місце) та одиночній змішаній естафеті (12-та сходинка).

А от в індивідуальній гонці найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка продемонструвала лише 46-й час. Наша біатлоністка чотири рази схибила на вогневих рубежах (0+2+1+1) та поступилась переможниці індивідуалки італійці Доротеї Вірер аж 4 хвилинами та 40 секундами.

Ще після естафетних перегон старший тренер жіночої збірної України Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт поділився враженнями від виступів наших біатлоністів.

"Складність ще у тому, що, зазвичай, естафети на Кубку світу проводяться під кінець етапу, коли спортсмени пробігли особисті гонки і є якесь уявлення щодо їхнього стану. Тут більш експериментальні, хочемо перевірити щодо підготовки до Олімпіади всі варіанти, які є. Люди, яких знаємо, які етапи у нас закривають – ми їх не пробували, а спробували [інших]. Щось вийшло, щось – ні, це частина нашої роботи", – сказав наставник.

Що відомо про Юлію Джиму?