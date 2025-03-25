Украинка стала самой меткой биатлонисткой Кубка мира
- Юлия Джима стала самой меткой биатлонисткой Кубка мира сезона-2024/25 с точностью 93.42%, приняв участие в 23-х личных гонках.
- В общем рейтинге Кубка мира Джима заняла 17-е место с 368 очками, а Кристина Дмитренко - 32-е место с 224 очками.
- Кроме Джимы, в топ-10 самых метких биатлонисток вошла еще одна украинка, Кристина Дмитренко, с точностью 91,56%.
Кубок мира по биатлону сезона-2024/25 подошел к своему завершению. По итогу девяти этапов самой меткой стала украинка Юлия Джима.
Лидер сборной Украины Юлия Джима приняла участие в 23-х личных гонках Кубка мира. Украинка возглавила рейтинг самых метких биатлонисток, пишет 24 Канал со ссылкой на Biathlon Live.
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Топ-результат Джимы
Юлия Джима выходила на стрельбище 62 раза. Суммарно она сделала 380 выстрелов, 355 из которых достигли цели. Меткость украинки составляла 93.42%. Это лучший результат среди спортсменок, которые приняли участие по меньшей мере в 12 гонках.
Меньше всего промахов Джима допустила на "лежке" – 10 (94,74%), а на "стойке" украинка допустила 15 ошибок (92,11%). В рейтинге самых метких она опередила обладательницей Большого хрустального глобуса Франциску Пройс. Немка заняла третье место в рейтинге.
В топ-10 попала еще одна представительница Украины. Кристина Дмитренко заняла шестое место, с точностью 91,56%.
Топ-10 снайперов Кубка мира-2024/25 / скриншот с сайта Biathlon Live
Отметим, что в общем рейтинге Кубка мира по биатлону Юлия Джима заняла 17-е место. На ее счету 368 очков. Кристина Дмитренко заняла 32 место с 224 очками.
Напомним, что в последней женской гонке Кубка мира по биатлону достойно выступила 20-летняя Елена Городная, которая финишировала 23-й. А вот Юлия Джима в масстарте была 29-й.