Оказывается, дело вовсе не в правилах турниров или определенной форме дискриминации. Причина, которую сама Левченко объяснила в комментариях соцсети Threads, оказалась максимально простой и очевидной.
Смотрите также Звездная легкоатлетка Левченко призналась, хотела бы начать футбольную карьеру
Почему легкоатлетки предпочитают минимальную одежду?
Юлия Левченко сразу отвергла варианты о том, что на дресс-код легкоатлеток как-то влияет желание поразить мужскую аудиторию или устаревшие нормы со времен, когда равенство в спорте еще не было само собой разумеющимся.
Прыгунья отметила, что главное во время соревнований – это чувствовать свободу движений. В каждой дисциплине легкой атлетики существуют свои более удобные комбинации одежды и обуви. А мужчины одеваются немного иначе, потому что имеют собственную анатомию и требования к комфорту.
Как Юлия Левченко выступила на этапе Континентального тура?
- Украинская прыгунья в высоту в этом году имеет приятную серию из четырех подряд попаданий на пьедестал почета международных соревнований.
- Как пишет Суспильне Спорт, на этапе Золотой серии Континентального тура в польском Торуне Левченко взяла высоту 1,94 метра с третьей попытки и финишировала на бронзовой позиции.
- До этого у украинки уже были серебро в Карлсруэ и две победы – на турнирах в Коттбусе и Вайнхайме.