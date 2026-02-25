Оказывается, дело вовсе не в правилах турниров или определенной форме дискриминации. Причина, которую сама Левченко объяснила в комментариях соцсети Threads, оказалась максимально простой и очевидной.

Почему легкоатлетки предпочитают минимальную одежду?

Юлия Левченко сразу отвергла варианты о том, что на дресс-код легкоатлеток как-то влияет желание поразить мужскую аудиторию или устаревшие нормы со времен, когда равенство в спорте еще не было само собой разумеющимся.

Прыгунья отметила, что главное во время соревнований – это чувствовать свободу движений. В каждой дисциплине легкой атлетики существуют свои более удобные комбинации одежды и обуви. А мужчины одеваются немного иначе, потому что имеют собственную анатомию и требования к комфорту.

