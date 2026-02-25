Виявляється, справа зовсім не в правилах турнірів чи певній формі дискримінації. Причина, яку сама Левченко пояснила в коментарях соцмережі Threads, виявилася максимально простою і очевидною.
Чому легкоатлетки надають перевагу мінімальному одягу?
Юлія Левченко одразу відкинула варіанти про те, що на дрес-код легкоатлеток якось впливає бажання вразити чоловічу авдиторію чи застарілі норми з часів, коли рівність у спорті ще не була сама собою зрозуміла.
Стрибунка зазначила, що головне під час змагань – це відчувати свободу рухів. У кожній дисципліні легкої атлетики існують свої більш зручні комбінації одягу та взуття. А чоловіки вдягаються трохи інакше, бо мають власну анатомію і вимоги до комфорту.
Як Юлія Левченко виступила на етапі Континентального туру?
- Українська стрибунка у висоту цьогоріч має приємну серію із чотирьох поспіль потраплянь на п'єдестал пошани міжнародних змагань.
- Як пише Суспільне Спорт, на етапі Золотої серії Континентального туру у польському Торуні Левченко взяла висоту 1,94 метра з третьої спроби і фінішувала на бронзовій позиції.
- До цього в українки вже були срібло у Карлсруе і дві перемоги – на турнірах у Коттбусі та Вайнгаймі.