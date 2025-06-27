Юлия Левченко недавно посетила турнир в Париже. В своем инстаграме спортсменка поделилась романтическими фотографиями из столицы Франции, сообщает 24 канал.

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Левченко в Париже

Очаровательная Юлия Левченко попозировала на фоне Эйфелевой башни. Спортсменка выбрала для своего образа стильное и изысканное платье, которое подчеркнуло фигуру хрупкой и одновременно сильной девушки.

Женственность и естественная красота Юлии покорили сердца поклонников. Левченко недаром называют одной из самых красивых спортсменок Украины.

Юлия Левченко в Париже / Фото из инстаграма легкоатлетки

Отметим, что на прошлой неделе Юлия Левченко выступала на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Украинка завершила выступления на соревнованиях на 11 месте.

А недавно Юлия Левченко участвовала в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Континентального тура в Брно (Чехия). Украинская спортсменка смогла получить первую медаль за два года.