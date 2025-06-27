Юлія Левченко нещодавно завітала на турнір у Парижі. У своєму інстаграмі спортсменка поділилась романтичними світлинами зі столиці Франції, повідомляє 24 канал.

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Левченко у Парижі

Чарівна Юлія Левченко попозувала на фоні Ейфелевої вежі. Спортсменка обрала для свого образу стильну та вишукану сукню, яка підкреслила фігуру тендітної та водночас сильної дівчини.

Жіночність та природна краса Юлії підкорили серця шанувальників. Левченко недарма називають однією з найкрасивіших спортсменок України.

Юлія Левченко у Парижі / Фото з інстаграму легкоатлетки

Зазначимо, що минулого тижня Юлія Левченко виступала на етапі Діамантової ліги у Парижі. Українка завершила виступи на змаганнях на 11 місці.

А нещодавно Юлія Левченко брала участь у змаганнях зі стрибків у висоту на етапі Континентального туру у Брно (Чехія). Українська спортсменка змогла здобути першу медаль за два роки.