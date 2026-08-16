В матче 1/64 финала сильнее оказалась Дарья Снигур, которая уверенно обыграла свою соотечественницу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Для Снигур этот поединок стал успешным дебютом на уровне WTA 1000, сообщает 24 Канал.

Эмоции Стародубцевой на корте после матча со Снигур

В ходе неудачного для себя матча Стародубцева не смогла справиться с эмоциями и взять себя в руки. Объективы камер зафиксировали, как во время игры Юлия разочарованно швыряла ракетку и громко ругалась нецензурной лексикой на русском языке. Такое поведение возмутило болельщиков, ведь спортсменка показала себя не с лучшей стороны. Сейчас теннисистка переживает сложный период в сезоне, потерпев несколько поражений подряд на больших турнирах.

Предыдущие скандалы Стародубцевой

Этот инцидент усилил общественное недовольство в отношении спортсменки. Еще в июле 2026 года Стародубцева вместе с коллегой Надеждой Киченок оказались в центре громкого скандала. Теннисистки посетили свадьбу бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной, где попали на видео во время танцев и пения под российские песни.

Тогда девушек заметили в компании российских теннисисток, которые занимают неоднозначную позицию по поводу войны в Украине. Поведение спортсменок раскритиковало украинское теннисное сообщество, в частности теннисистка Александра Олейникова, после чего девушки были вынуждены публично прокомментировать свое присутствие на этом мероприятии.