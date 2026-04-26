Финалистов Кубка Украины посетила премьер-министр Свириденко

Для премьер-министра Украины Юлии Свириденко Чернигов имеет особое значение – это ее родной город, где она родилась. Во время одного из визитов в город она посетила одноименный футбольный клуб, который вышел в финал Кубка Украины.

По информации клуба, премьер-министр посетила стадион "Чернигов-Арена" и провела встречу с игроками и тренерским штабом Чернигова. Клуб подарил ей памятную футболку с номером 12.

Что известно о встрече Свириденко с ФК Чернигов?

Визит Свириденко состоялся на фоне важного спортивного достижения – Чернигов впервые в истории города пробился в финал Кубка Украины.

Во время встречи премьер поздравила команду с этим выдающимся успехом и сообщила о намерении поддержать клуб на финальном поединке против Динамо, который состоится 20 мая во Львове.

Также Свириденко ознакомилась с инфраструктурой клуба, деятельностью академии и посетила тренировки юных футболистов детской школы.

Чернигов выразил благодарность премьер-министру за внимание к клубу и городу, поддержку спорта и интерес к развитию черниговского футбола.

Встреча Юлии Свириденко с ФК Чернигов / Фото ФК Чернигов

Что сказала о визите в Чернигов Свириденко?

У своем инстаграм премьер Свириденко отметила, что в 2022 году арена фактически оказалась на линии фронта, из-за чего комплекс претерпел значительные разрушения. Однако команда восстановилась, вернулась к полноценной деятельности и дошла до финала Кубка Украины, и она искренне поздравляет ее с этим достижением.

Активно работает академия клуба – здесь занимается черниговская молодежь. Круто видеть, что жизнь продолжается. Важная часть этого восстановления – развитие спорта в обществе,

– написала Свириденко.

