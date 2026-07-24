Юрген Клопп официально возглавил сборную Германии
Сборная Германии официально сменила главного тренера после провального чемпионата мира. Новым наставником немцев стал известный специалист Юрген Клопп.
Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что Юрген Клопп подписал контракт с национальной сборной до 2030 года.
Клопп возвращается к тренерской деятельности
Его помощниками станут Петер Кравиц, Пеп Лейндерс и Свен Бендер.
59-летний специалист возвращается к тренерской деятельности после двухлетнего перерыва. В этот период он занимал должность глобального спортивного директора в концерне "Ред Булл".
Предыдущим местом работы тренера был английский Ливерпуль, с которым Клопп выиграл Лигу чемпионов, а также привел мерсисайдцев к первому за 30 лет чемпионству в английской Премьер-лиге.
Первый матч во главе сборной Германии Клопп проведет 24 сентября против Нидерландов в Лиге наций.