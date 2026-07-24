Німецький футбольний союз (DFB) оголосив, що Юрген Клопп підписав контракт із національною командою до 2030 року.

Клопп повертається до тренерської діяльності

Його асистентами будуть Петер Кравіц, Пеп Лейндерс та Свен Бендер.

59-річний фахівець повертається до тренерської діяльності після дворічної перерви. У цей проміжок він займав посаду Глобального спортивного директора в концерні "Ред Булл".

Попереднім місцем роботи тренера був англійський Ліверпуль, з яким Клопп виграв Лігу чемпіонів, а також привів мерсисайдців до першого за 30 років чемпіонства в англійській Прем'єр-лізі.

Перший матч на чолі тренера збірної Німеччини Клопп проведе 24 вересня проти Нідерландів у Лізі націй.