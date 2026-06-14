"Футбол стал фоном для рекламы": известный тренер раскритиковал ФИФА за "перерывы на питье"

В матчах чемпионата мира-2026, независимо от погоды, предусмотрено две остановки, которые называют "паузами для гидратации". Однако болельщики выяснили, что забота о здоровье игроков здесь практически ни к чему.

Легендарный футбольный тренер Юрген Клопп отметил, что перерывы используются в коммерческих целях. Этот факт сильно возмутил бывшего наставника "Боруссии" (Дортмунд) и "Ливерпуля", пишет L'Equipe.

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Что на самом деле означают "перерывы на водопой" на Мундиале?

ФИФА пыталась убедить сборные и болельщиков, что цель двух перерывов в середине таймов – обеспечить футболистам достаточный уровень восстановления водного баланса в условиях переменчивой погоды в Северной Америке. Некоторые матчи действительно проходят в жаркую погоду.

Но еще в матче-открытии между Мексикой и Южной Африкой выяснилось, что телетрансляторы используют дополнительные две-три минуты, чтобы показывать рекламные ролики. Арбитр даже специально затягивал паузу, чтобы рекламный блок успел закончиться.

Как Клопп прокомментировал рекламу на чемпионате мира?

Одним из самых ярых критиков такой коммерциализации матчей стал бывший тренер "Ливерпуля", победитель АПЛ и Лиги чемпионов Юрген Клопп.

По словам немца, футбол "взяли в заложники чиновники, сидящие в кондиционированных офисах". По мнению наставника, игроков на Мундиале "посадили в позолоченные клетки, построенные для спонсоров".

Клопп использовал еще одну метафору: по его словам, "матчи должны были бы течь, как река, но теперь посреди них строят плотины из рекламы".