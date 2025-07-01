Умер легендарный футболист Карпат Юрий Дубровный

Во вторник, 1 июля, футбольное сообщество Украины всколыхнула печальная новость. Перестало биться сердце легенды львовских Карпат Юрия Дубровного.

Бывшему украинскому футболисту и тренеру был 71 год. Причина смерти пока неизвестна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Отделение НОК Украины во Львовской области.

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Чем был известен Юрий Дубровный

Юрий Миронович родился в Стрые. В 1975 году он начал выступления за львовские Карпаты, где и сделал себе имя в футболе.

Дубровный сыграл за "львов" 246 матчей, в которых забил 29 голов. Болельщики запомнили его как универсального полузащитника, мастера стандартов и лидера на поле.

Он доходил с Карпатами до полуфинала Кубка СССР-1979. После семи лет во львовском клубе выступал в Молдове и Германии, а завершил карьеру в Газовике Комарно.

После этого Юрий Дубровный работал тренером в Галичине, Львове, Газовике, Ниве, Раве, Карпатах Коломыя и польском Спартакусе. С коломыйским клубом в 2012 году становился чемпионом Украины среди любителей.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким Юрия Дубровного. Вечная память выдающейся фигуре в истории украинского футбола...

Напомним, что весной перестало биться сердце бывшего тренера Буковины Николая Трубачева. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет.