Сделал невозможное: украинского тренера неожиданно возвеличили за рубежом

Юрий Вернидуб всего за несколько месяцев перевернул сезон Нефтчи и заставил говорить о себе весь Азербайджан. Украинский тренер не взял титул, но его влияние на чемпионскую гонку назвали феноменальным.

После прихода в бакинский Нефтчи зимой 2025 года Вернидуб быстро изменил игру команды и вернул клуб в борьбу за высокие места. Его работа уже вызвала волну положительных отзывов, ведь даже без чемпионства украинец существенно повлиял на развязку сезона, сообщает sportinfo.az.

Как проявил себя Вернидуб в Азербайджане?

По словам азердбайджанских журналистов, Вернидуб не просто стабилизировал Нефтчи, а превратил команду в реальную силу, способную бить фаворитов. В местных медиа отмечают, что украинец вернул гранду амбиции и сделал чемпионат значительно более конкурентным.

После прихода Вернидуба Нефтчи пошел на подъем. Команда одержала серию побед и, хотя это казалось почти невозможной задачей, поднялась на вершину. Украинец смог вернуть доминантный Нефтчи после долгого перерыва. Ныне не только фанаты, но и все сообщество высоко оценивает Нефтчи под его руководством,

– оценили работу украинского специалиста в Азербайджане.

Вернидуб пришел в Нефтчи в декабре 2025 года. Под его руководством команда сыграла 17 матчей, одержала 11 побед, четыре поединка сыграла вничью и два раза проиграла. Сейчас бакинцы занимают четвертое место, сообщает Flashscore.

От еврокубков к новому этапу

Юрий Вернидуб больше всего прославился работой с луганской Зарей, которую вывел в групповой этап Лиги Европы и сделал одним из флагманов украинского футбола.

Впоследствии успешно работал с молдавским Шерифом. Вернидуб установил историческое достижение – Шериф стал первой молдавской командой, которой удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА и даже победить на выезде мадридский Реал.

Позже он успешно работал с Кривбассом, приведя клуб к бронзе УПЛ в сезоне-2023/24, а теперь взялся за амбициозный проект в Нефтчи, где уже успел громко заявить о себе.

В начале марта Юрий Вернидуб попал в скандал, поздоровавшись с тренером Курбаном Бердыевым, который ранее ездил в оккупированный Мариуполь.

Экс-тренера Зари ранее называли одним из кандидатов на замену Сергея Реброва в сборной Украины.