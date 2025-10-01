Килиан Мбаппе открыл счет в матче Кайрат – Реал в Лиге чемпионов 2025/2026, реализовав пенальти, который возмутил социальные сети. 24 канал собрал реакцию фанатов на взятие ворот звездным французом.
Как фаны реагируют на гол Мбаппе?
Реал долго не мог забить в ворота Кайрата, который плотно играл в обороне и сдерживал звездное нападение. Однако в середине 1-го тайма Франко Мастануоно заработал пенальти – голкипер казахстанского клуба сбил полузащитника в штрафной площадке.
Килиан Мбаппе уверенно реализовал 11-метровый удар, который стал третьим для Реала в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Социальные сети взорвались из-за гола звезды "Королевского клуба".
Гол Мбаппе с пенальти в ворота Кайрата: смотрите видео
Фанаты начали подкалывать Реал, ведь на тот момент команда забила лишь третий гол в Лиге чемпионов. До этого в первом туре "Королевский клуб" победил Марсель со счетом 2:1 – оба гола забил Мбаппе с пенальти.
- Вы, ребята, забиваете только пенальти, спрашиваю за фанатов Барсы?
- Мбапеналти.
- Господи Иисусе Христе. Клянусь, вы все получаете пенальти в каждой игре.
- Пенальти ФК.
- У вас 1 гол в перерыве, и это пенальти против самого маленького клуба UCL, состоящего из казахстанских фермеров. Бавария уже бы вела со счетом по меньшей мере 5:0.
Реакции фанов на гол Мбаппе / Скриншот из соцсетей
Что известно о матче Кайрат – Реал?
Матч Кайрат – Реал привлек большой вес. Болельщики сошли с ума от приезда "Королевского клуба" в Алматы.
Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Кайрат – Реал. Тибо Куртуа отдал голевую передачу на французского форварда.
Следующий матч Реала в Лиге чемпионов состоится 22 октября против Ювентуса. Кайрат сыграет 21 октября против кипрского Пафоса.