Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у матчі Кайрат – Реал у Лізі чемпіонів 2025/2026, реалізувавши пенальті, який обурив соціальні мережі. 24 канал зібрав реакцію фанатів на взяття воріт зірковим французом.
Як фани реагують на гол Мбаппе?
Реал довго не міг забити у ворота Кайрата, який щільно грав в обороні та стримував зірковий напад. Проте у середині 1-го тайму Франко Мастануоно заробив пенальті – голкіпер казахстанського клубу збив півзахисника у штрафному майданчику.
Кіліан Мбаппе впевнено реалізував 11-метровий удар, який став третім для Реала у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Соціальні мережі вибухнули через гол зірки "Королівського клубу".
Гол Мбаппе з пенальті у ворота Кайрата: дивіться відео
Фанати почали підколювати Реал, адже на той момент команда забила лише третій гол у Лізі чемпіонів. До цього у першому турі "Королівський клуб" переміг Марсель з рахунком 2:1 – обидва голи забив Мбаппе з пенальті.
- Ви, хлопці, забиваєте лише пенальті, питаю за фанатів Барси?
- Мбапеналті.
- Ісусе Христе. Клянусь, ви всі отримуєте пенальті в кожній грі.
- Пенальті ФК.
- У вас 1 гол у перерві, і це пенальті проти найменшого клубу UCL, що складається з казахстанських фермерів. Баварія вже б вела з рахунком щонайменше 5:0.
Реакції фанів на гол Мбаппе / Скриншот з соцмереж
Що відомо про матч Кайрат – Реал?
Матч Кайрат – Реал привернув велику вагу. Вболівальники збожеволіли від приїзду "Королівського клубу" в Алмати.
Кіліан Мбаппе оформив хет-трик у матчі Кайрат – Реал. Тібо Куртуа віддав гольову передачу на французького форварда.
Наступний матч Реала у Лізі чемпіонів відбудеться 22 жовтня проти Ювентуса. Кайрат зіграє 21 жовтня проти кіпрського Пафоса.