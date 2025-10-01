Во вторник, 30 сентября, состоялся первый игровой день второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026. В одном из матчей турнира Реал сыграл против Кайрата в Алматы (Казахстан), который завершился победой испанцев 5:0.

Килиан Мбаппе открыл счет в матче Кайрат – Реал в Лиге чемпионов 2025/2026, реализовав пенальти, который возмутил социальные сети. 24 канал собрал реакцию фанатов на взятие ворот звездным французом.

Читайте также Звезды Реала и Баварии поднялись в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов

Как фаны реагируют на гол Мбаппе?

Реал долго не мог забить в ворота Кайрата, который плотно играл в обороне и сдерживал звездное нападение. Однако в середине 1-го тайма Франко Мастануоно заработал пенальти – голкипер казахстанского клуба сбил полузащитника в штрафной площадке.

Килиан Мбаппе уверенно реализовал 11-метровый удар, который стал третьим для Реала в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Социальные сети взорвались из-за гола звезды "Королевского клуба".

Гол Мбаппе с пенальти в ворота Кайрата: смотрите видео

Фанаты начали подкалывать Реал, ведь на тот момент команда забила лишь третий гол в Лиге чемпионов. До этого в первом туре "Королевский клуб" победил Марсель со счетом 2:1 – оба гола забил Мбаппе с пенальти.

Вы, ребята, забиваете только пенальти, спрашиваю за фанатов Барсы?

Мбапеналти.

Господи Иисусе Христе. Клянусь, вы все получаете пенальти в каждой игре.

Пенальти ФК.

У вас 1 гол в перерыве, и это пенальти против самого маленького клуба UCL, состоящего из казахстанских фермеров. Бавария уже бы вела со счетом по меньшей мере 5:0.

Реакции фанов на гол Мбаппе / Скриншот из соцсетей

Что известно о матче Кайрат – Реал?