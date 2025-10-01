У вівторок, 30 вересня, відбувся перший ігровий день другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/2026. В одному з матчів турніру Реал зіграв проти Кайрата в Алмати (Казахстан), який завершився перемогою іспанців 5:0.

Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у матчі Кайрат – Реал у Лізі чемпіонів 2025/2026, реалізувавши пенальті, який обурив соціальні мережі. 24 канал зібрав реакцію фанатів на взяття воріт зірковим французом.

Як фани реагують на гол Мбаппе?

Реал довго не міг забити у ворота Кайрата, який щільно грав в обороні та стримував зірковий напад. Проте у середині 1-го тайму Франко Мастануоно заробив пенальті – голкіпер казахстанського клубу збив півзахисника у штрафному майданчику.

Кіліан Мбаппе впевнено реалізував 11-метровий удар, який став третім для Реала у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Соціальні мережі вибухнули через гол зірки "Королівського клубу".

Гол Мбаппе з пенальті у ворота Кайрата: дивіться відео

Фанати почали підколювати Реал, адже на той момент команда забила лише третій гол у Лізі чемпіонів. До цього у першому турі "Королівський клуб" переміг Марсель з рахунком 2:1 – обидва голи забив Мбаппе з пенальті.

Ви, хлопці, забиваєте лише пенальті, питаю за фанатів Барси?

Мбапеналті.

Ісусе Христе. Клянусь, ви всі отримуєте пенальті в кожній грі.

Пенальті ФК.

У вас 1 гол у перерві, і це пенальті проти найменшого клубу UCL, що складається з казахстанських фермерів. Баварія вже б вела з рахунком щонайменше 5:0.

Реакції фанів на гол Мбаппе / Скриншот з соцмереж

Що відомо про матч Кайрат – Реал?