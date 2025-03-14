В сети появились слухи, что летом Александр Караваев может летом покинуть Динамо. Сам защитник прокомментировал эту информацию, пишет 24 канал со ссылкой на Спорт 24.
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Что сказал Караваев об уходе из Динамо
Защитник отметил, что еще не разговаривал с руководством на тему продления контракта. Он также рассказал, влияет ли неопределенность на его игру.
В таком возрасте уже не влияет. Я опытный игрок и понимаю, что это каждый год такие случаи бывают. Поэтому я даже внимания не обращаю на это. Это футбольная жизнь,
– сказал Караваев.
Он также нанес, что всегда имеет запасные планы и сейчас хочет еще поиграть.
Справка. В сезоне-2024/2025 Александр Караваев сыграл 22 матча за Динамо, в которых забил 5 голов и отдал три результативные передачи.
Отметим, что Караваев выступает в составе киевлян с 2019 года.