В мережі з'явилися чутки, що влітку Олександр Караваєв може влітку покинути Динамо. Сам захисник прокоментував цю інформацію, пише 24 канал з посиланням на Спорт 24.

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Що сказав Караваєв про відхід з Динамо

Захисник зазначив, що ще не розмовляв з керівництвом на тему продовження контракту. Він також розповів, чи впливає невизначеність на його гру.

У такому віці вже не впливає. Я досвідчений гравець і розумію, що це кожного року такі випадки бувають. Тому я навіть уваги не звертаю на це. Це футбольне життя,

– сказав Караваєв.

Він також завдав, що завжди має запасні плани і наразі хоче ще пограти.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олександр Караваєв зіграв 22 матчі за Динамо, у яких забив 5 голів та віддав три результативні передачі.

Відзначимо, що Караваєв виступає у складі киян з 2019 року.