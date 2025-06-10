Иногда думаю об этом, – Усик откровенно признался о возможном завершении карьеры

В сети неоднократно появляются обсуждения относительно того, когда Александр Усик завершит карьеру. До этого боксер не давал конкретных сроков.

Украинский боксер Александр Усик поделился своими мыслями относительно завершения карьеры. Боксер впервые открыто заговорил о возможности прекращения выступлений, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring Magazine.

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Как Усик прокомментировал окончание карьеры

У украинского боксера спросили, думает ли он о завершении карьеры.

Не очень часто, но иногда да. Сколько боев осталось? Десять! – Ни, ни, ни _COPY2 это неправда. Я не знаю точно. Не могу сказать сейчас, потому что, потому что...

– сказал Александр Усик.

Он также признался, что мечтает провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский".

Справка. Сейчас боксер является чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Напомним, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" Александр Усик сойдется в реванше с Даниэлем Дюбуа.