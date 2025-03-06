В четверг, 6 марта, начнется новый этап Кубка мира-2024/2025. Он состоится в чешском Нове-Место.

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Как Пидручный оценивает свою форму

Капитан мужской сборной порадовал, что его дела идут хорошо. Готовятся к следующим этапам Кубка мира, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Трудно оценивать, в какой форме сейчас нахожусь, поскольку была травма. Поэтому увидим на следующих соревнованиях, в какой форме я нахожусь, но чувствую себя в целом хорошо и надеюсь, что все будет хорошо,

– рассказал Пидручный.

Также он поделился, что после повреждения руки еще чувствует дискомфорт, но надеется, что в ближайшее время это пройдет. Эта травма очень сильно повлияла на результаты на чемпионате мира, ведь это мешало полноценно соревноваться.

Отметим, что первой гонкой в Нове-Место станет мужской спринт, который начнется в 19:40.