У четвер, 6 березня, розпочнеться новий етап Кубка світу-2024/2025. Він відбудеться у чеському Нове-Место.

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Як Підручний оцінює свою форму

Капітан чоловічої збірної порадував, що його справи йдуть добре. Готуються до наступних етапів Кубку світу, пише 24 канал з посиланням на Sport.ua.

Важко оцінювати, у якій формі зараз перебуваю, оскільки була травма. Тому побачимо на наступних змаганнях, у якій формі я перебуваю, але почуваюсь загалом добре і сподіваюсь, що все буде добре,

– розповів Підручний.

Також він поділився, що після пошкодження руки ще відчуває дискомфорт, але сподівається, що найближчим часом це пройде. Ця травма дуже сильно вплинула на результати на чемпіонаті світу, адже це заважало повноцінно змагатися.

Відзначимо, що першою гонкою в Нове-Место стане чоловічий спринт, який розпочнеться о 19:40.