Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Что сказал Уоррен

Он отметил, что занимался промо некоторых его поединков, и я никогда не видел его таким. Обычно он нормальный, спокойный, собранный, а там он сидел и несколько морщился, и я видел, как он немного выходил из себя, пишет 24 канал со ссылкой на Box Nation.

Так, даже Тайсон Фьюри, который постоянно провоцировал, не смог его вывести из себя. Мое мнение в следующем он знает. Не поймите меня неправильно, он храбрый, невероятный воин, но знает, что Дюбуа может потрясти. Он почувствовал его силу. Прошло 2,5 года, Даниэль сейчас другой,

– сказал промоутер Даниэля Дюбуа.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.