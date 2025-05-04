Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Що сказав Воррен

Він зазначив, що займався промо деяких його поєдинків, і я ніколи не бачив його таким. Зазвичай він нормальний, спокійний, зібраний, а там він сидів і дещо морщився, і я бачив, як він трохи виходив із себе, пише 24 канал з посиланням на Box Nation.

Так, навіть Тайсон Ф'юрі, який постійно провокував, не зміг його вивести з себе. Моя думка в наступному він знає. Не зрозумійте мене неправильно, він хоробрий, неймовірний воїн, але знає, що Дюбуа може потрясти. Він відчув його міць. Минуло 2,5 роки, Даніель зараз інший,

– сказав промоутер Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.