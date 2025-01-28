"Мне все равно": промоутер Фьюри отреагировал на слухи о его возвращении

Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал слухи о его возвращении в бокс. Он считает, что "Цыганский король" окончательно завязал с боксом.

В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Спортсмен хочет провести время со своей семьей.

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Как Уоррен отреагировал на слухи

Промоутер "Цыганского короля" заверил, что он больше не вернется в профессиональный бокс, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Многие считают, что Тайсон не завершил карьеру? Мне безразлично, что все они говорят, это не имеет значения. Тайсон Фьюри завершил карьеру – и это конец. Может быть много мнений относительно этого решения, однако решение самого Тайсона является самым важным,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Справка. В последних двух боях "Цыганский король" проиграл Усику.

Напомним, что после поражения от Александра Усика появились слухи, что Тайсон Фьюри проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко.