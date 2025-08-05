Ирина Дерюгина высказалась о гимнастке Таисии Онофрийчук, отметив ее характер, лидерские качества и путь, который она прошла от начала полномасштабной войны до выступления на Олимпиаде. По словам тренера, вера в спортсменку была оправданной, пишет 24 Канал со ссылкой на Обозреватель.

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Как изменилась Онофрийчук?

Дерюгина рассказала, что Тая имеет уникальный характер и если его еще немного закалить, она сможет достичь большего.

И хорошо, что меня поддержали, когда я решила взять ее на Олимпиаду, потому что если бы этого не произошло, я даже не знаю, что бы было, поскольку все надо делать вовремя, нужно дать возможность выступить. И она доказала всему миру, что она может. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, это будет очень тяжелый период. Но посмотрим...

– сказала Дерюгина.

Также она рассказала, что когда началась полномасштабная война, было очень трудно, ведь все разбежались с первым взрывом в Борисполе.

"Мы не знали, что делать. Тех, детей, которые остались, вывезли в Ужгород, где с ними была Марина Кардаш, а я находилась в Киеве и начала обзванивать всех и как-то пытаться вернуть детей в Украину.

И дедушка Таи провел очень хорошую работу со своим сыном, потому что больше месяца длилась эта борьба за ее возвращение. После вторжения приехал совсем другой ребенок, и началась совсем другая работа. В ней проснулся лидер, характер. С Таей очень удобно работать и, я считаю, что она еще многого достигнет. Мы верим в нее, а она верит в нас", – сказала Ирина Дерюгина.

Напомним, что недавно Таисия Онофрийчук с травмой недавно выиграла общий зачет выиграла общий зачет в многоборье.