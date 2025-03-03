"Царь Мидас": в Италии отреагировали на игру Довбыка в матче против Комо

Итальянская пресса оценила выступление Артема Довбыка в победном матче против Комо. ЗМУ похвалили игру украинского футболиста.

В воскресенье, 2 марта, Рома встретилась с Комо в рамках 27-го тура Серии А. "Волки" одержали победу со счетом 2:1 и украинский футболист отметился забитым голом.

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Как итальянская пресса оценила Довбика

Украинец вернулся на поле после того, как восстановился от травмы колена, пишет 24 канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Откликнулся на передачу Ренша и сразу пробил точно в цель. Удар Довбика стал решающим и принес важную победу в чемпионате. Называйте его царь Мидас,

– написали в итальянских СМИ.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 34 матча за Рому, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок "волки" сыграют в рамках 1/8 финала Лиги Европы против Атлетик Бильбао. Противостояние состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени.