"Сделал все, что мог": главный тренер Реала о своем уходе из клуба
- Карло Анчелотти покинет Реал в конце сезона-2024/2025 и возглавит национальную команду Бразилии.
- Его заменит Хаби Алонсо, а Анчелотти дебютирует в качестве тренера бразильской сборной 4 июня в матче против Эквадора.
- Анчелотти заявил, что уходит со спокойной душой, сделав все возможное для команды.
Главный тренер Реала поделился эмоциями относительно своего ухода из команды. Он покидает "Королевский клуб" со спокойной душой.
Карло Анчелотти покинет Реал в конце сезона-2024/2025. Итальянский специалист возглавит национальную команду Бразилии.
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Как Анчелотти отреагировал на уход
Тренер отметил, что в день увольнения он будет спокойным и уверенным, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.
Ведь я сделал все, что мог. Я прекрасно провел время, но футбол не заканчивается. Мои команды всегда будут пытаться побеждать до последней секунды,
– сказал Карло Анчелотти.
Справка. Реал вместо Карло Анчелотти возглавит Хаби Алонсо.
Отметим, что итальянский специалист дебютирует в роли главного тренера бразильцев 4 июня в матче квалификации на ЧМ-2026 против Эквадора.