Я разочарован, – Роуч о результате боя с Дэвисом

Американский боксер Ламонт Роуч прокомментировал результат противостояния с Джервонтой Дэвисом. Он не доволен решением судей.

В ночь на 2 марта (по киевскому времени) на арене Barclays Center сошлись Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч. Судьи зафиксировали ничью в противостоянии.

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Как Роуч отреагировал на результат боя

Он отметил, что, возможно, Дэвис не соврал, когда сказал, что ему попало масло в глаз, но если ты добровольно становишься на колено, это должно быть нокдауном, пишет 24 канал со ссылкой на Bad Left Hook.

Я вышел сюда и показал все. Я немного разочарован решением, я думал, что победил. Но мы два опытных бойца, которые демонстрируют свой уровень. Я точно думаю, что выиграл, но мы можем повторить этот бой,

– сказал Ломант Роуч.

Он также добавил, что Джервонта – отличный боец. Это победа для Ломанта в его книге, но его это не устраивает, ведь он хочет настоящей победы.

"Я один из лучших бойцов в мире, и это было показано сегодня вечером", – рассказал Ломант Роуч.

Отметим, что эта ничья прервала беспроигрышную серию Джервонты Дэвиса.