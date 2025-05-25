В январе 2023 года Тайсон Фьюри завершил карьеру. Боксер решил, что хочет провести время со своей семьей и отдохнуть от бокса.

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Бриедис о Фьюри

Известный боксер дал довольно неоднозначный комментарий о "Цыганском короле", пишет 24 канал со ссылкой на Ringside24.

Тайсон Фьюри талантливый боксер. Он имеет прекрасные данные. Но Фьюри уже не тот. Почему? Столько наркоты и алкоголя испортили его,

- сказал Майрис Бриедис.

Справка. В последних двух боях в карьере "Цыганский король" проиграл Александру Усику.

Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко. В частности многие говорят, что британский боксер еще не окончательно завершил карьеру и вскоре вернется на ринг.