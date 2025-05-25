У січні 2023 року Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру. Боксер вирішив, що хоче провести час зі своєю сім'єю і відпочити від боксу.

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Брієдіс про Ф'юрі

Відомий боксер дав доволі неоднозначний коментар про "Циганського короля", пише 24 канал з посиланням на Ringside24.

Тайсон Ф'юрі талановитий боксер. Він має чудові дані. Але Ф'юрі вже не той. Чому? Стільки наркоти і алкоголю зіпсували його,

— сказав Майріс Брієдіс.

Довідка. В останніх двох боях у кар'єрі "Циганський король" програв Олександру Усику.

Нагадаємо, що після другої поразки від українця з'явилися чутки, що "Циганський король" проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка. Зокрема багато хто говорить, що британський боксер ще не остаточно завершив кар'єру та незабаром повернеться на ринг.