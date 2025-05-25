"Наркота и алкоголь испортили его": известный боксер сказал свое мнение о Фьюри
- Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказал мнение, что наркотики и алкоголь испортили Тайсона Фьюри.
- После завершения карьеры Фьюри проиграл Александру Усику в последних двух боях, и есть слухи о возможном возвращении на ринг против Энтони Джошуа или Владимира Кличко.
Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказал свое мнение о Тайсоне Фьюри. Он сказал неоднозначный комментарий о нем.
В январе 2023 года Тайсон Фьюри завершил карьеру. Боксер решил, что хочет провести время со своей семьей и отдохнуть от бокса.
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Бриедис о Фьюри
Известный боксер дал довольно неоднозначный комментарий о "Цыганском короле", пишет 24 канал со ссылкой на Ringside24.
Тайсон Фьюри талантливый боксер. Он имеет прекрасные данные. Но Фьюри уже не тот. Почему? Столько наркоты и алкоголя испортили его,
- сказал Майрис Бриедис.
Справка. В последних двух боях в карьере "Цыганский король" проиграл Александру Усику.
Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко. В частности многие говорят, что британский боксер еще не окончательно завершил карьеру и вскоре вернется на ринг.