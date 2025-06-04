В 2014 году Россия оккупировала часть Донецкой и Луганской области. Филипп Будиквский застал оккупацию и рассказал, какой была его первая встреча с оккупантами, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

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Будковский о встрече с россиянами

Украинский футболист рассказал, как летом 2014 года он выезжал из Донецка на поезде. Тогда уже начались бои за Донецкий аэропорт.

Я смотрю, а там как в фильме: проезжаем горит одна машина снизу, другая сверху, а с другой стороны в другую стреляют. И ты едешь в поезде, это буквально 100 метров от тебя. Я еду и страшно, потому что возможно по поезду буду стрелять. Я запомнил, как это начиналось. Летит наш самолет и он пускает три красных огня и начинается стрельба. Так и началась война,

– рассказал Будковский.

В частности он вспомнил как вместе с Малышевым и Малиновским пытались выехать на автомобиле.

"Они нас останавливают и говорят "О, футболисты, я вижу. Ну давайте с каждого по паре бутс и будем решать, что с вами делать". Мы им что-то отдали и они позволили проехать", – добавил Филипп Будковский.

Справка. Сейчас футболист выступает за луганскую Зарю.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Филипп Будковский сыграл 29 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.