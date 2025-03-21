В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина победила сборную Бельгии со счетом 3:1.

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Что сказал Федорчук об игре сборной

Тренеру кажется, что Ребров немного не угадал с тактикой и с составом, которые были выбраны на первый тайм матча. Из-за этого у нас первая половина игра объективно не получилась, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

Только первые минут 10 мы пытались что-то создать. Почему ничего не получалось? Думаю, из-за того, что мы не имели двух фланговых игроков. Мы играли лишь через правую сторону поля, где активность демонстрировал Цыганков. Судаков, в свою очередь, действовал слишком близко к центру поля – остроты с левого фланга в первом тайме практически не было,

– сказал Федорчук.

Он также добавил, что замены пошли на пользу команде – они стали быстрее, динамичнее. То есть, два очень разных тайма.

"Во второй половине ряд наших игроков существенно прибавили. А вот Зинченко, Забарный, Цыганков и, возможно, Матвиенко – это игроки, которые ровно провели два тайма на хорошем уровне", – добавил Олег Федорчук.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.