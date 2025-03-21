У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Україна перемогла збірну Бельгії з рахунком 3:1.

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Що сказав Федорчук про гру збірної

Тренеру здається, що Ребров трохи не вгадав з тактикою і зі складом, які були обрані на перший тайм матчу. Через це у нас перша половина гра об’єктивно не вийшла, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

Лише перші хвилин 10 ми намагалися щось створити. Чому нічого не виходило? Думаю, через те, що ми не мали двох флангових гравців. Ми грали лише через правий бік поля, де активність демонстрував Циганков. Судаков, у свою чергу, діяв занадто близько до центру поля – гостроти з лівого флангу в першому таймі практично не було,

– сказав Федорчук.

Він також додав, що заміни пішли на користь команді – вони стали швидшими, динамічнішими. Тобто, два дуже різних тайми.

"У другій половині низка наших гравців суттєво додала. А ось Зінченко, Забарний, Циганков та, можливо, Матвієнко – це гравці, які рівно провели два тайми на хорошому рівні", – додав Олег Федорчук.

Нагадаємо, що другий матч проти збірної Бельгії відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом.