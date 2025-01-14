Зимний Кубок Лиги Дужих является первой ступенькой к созданию полноценной системы соревнований по ампфутболу в Украине. УАФ планирует активно развивать это направление, как один из приоритетов на следующие годы, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Как прошел турнир

В турнире приняли участие пять команд из разных уголков Украины: АМП ФК Киев, МСК Днепр (Черкассы), ФК Покрова АМП, ФК Покрова-2 из Львова и Шахтер Стальные. Большинство из игроков – наши ветераны, которым футбол помогает в физической и эмоциональной реабилитации. У многих из них это также были первые официальные матчи, первые голы, интервью и первые победы.

Зимний Кубок также привлек внимание к важной миссии ампфутбола – помочь людям с ампутациями или нарушениями функций конечностей вернуться к активной жизни, найти вдохновение через спорт и преодолеть физические и эмоциональные вызовы.

Футбол имеет уникальную силу помогать в реабилитации и восстановлении. По оценкам, в Украине насчитывается более 100 тысяч людей с ампутациями конечностей, и многие из них – это военные, которые получили травму защищая нашу страну. Этот первый турнир УАФ по ампфутболу продемонстрировал, что нет ничего невозможного, когда есть желание и команда единомышленников,

– отметил президент УАФ Андрей Шевченко на открытии соревнований.



Зимний Кубок Лиги Дужих / Фото Дана Балашова

На турнире было сыграно 5 туров по 10 матчей. Лучшими бомбардирами Зимнего Кубка стали игроки ФК Покрова АМП-2 – Юрий Сущ и Дмитрий Куць. Оба забили по два мяча в турнире.

Обладателем первого Зимнего Кубка Лиги Дужих стала команда из Львова ФК Покрова АМП-2, а финалистом – команда из Киева ФК АМП Киев.

Автор победного гола, а также самого первого гола турнира, Дмитрий в армию ушел еще в 2013. Впоследствии война и тяжелое ранение от подрыва на мине под Клищиевкой.



Зимний Кубок Лиги Сильных / Фото Дана Балашова

"Это очень важно для военных, ампфутбол дает возможность реабилитироваться и вернуться в общество. Благодаря футболу я не замечаю того, что у меня нет ноги", – Дмитрий Куць игрок ФК Покрова АМП-2, автор победного гола,

"Наша команда только вот создалась, наша команда единственная является смешанной, где играют ребята и девушки, и мы сразу же на первом турнире заняли второе место. Это очень круто! Реабилитация через спорт для лиц с ампутированными конечностями является лучшей, и каждая игра добавляет нам опыт и уверенность в себе, особенно после таких побед", – Ольга Бенда, игрок АМП ФК Киев.



Зимний Кубок Лиги Дужих / Фото Ольги Бенды

Украинская ассоциация футбола благодарит социально ответственным бизнесам за поддержку кубка, партнерам национальной сборной – Adidas и Львовское, информационному партнеру кубка ICTV2 за содействие в популяризации ампфутбола, транслятору финального матча УПЛ ТВ, а также ФК Динамо Киев за предоставление локации для проведения турнира.

Что такое Лига Сильных

"Лига Сильных" – это социальный проект Украинской Ассоциации Футбола, который помогает людям с ампутациями или нарушением функций одной из конечностей вернуться к активной жизни, найти вдохновение через спорт.

Ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. На поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь). Полевые игроки должны иметь ампутацию или порок нижней конечности, а вратарь – верхней. Полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей. Игра состоит из двух таймов по 25 минут с 10-минутным перерывом.

Размер площадки меньше стандартного футбольного поля (60x40 метра). Используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков. Существуют женские, мужские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.