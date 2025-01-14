Зимовий Кубок Ліги Дужих є першою сходинкою до створення повноцінної системи змагань з ампфутболу в Україні. УАФ планує активно розвивати цей напрямок, як один із пріоритетів на наступні роки, пише 24 Канал із посиланням на УАФ.

До теми В Україні пройде перший футбольний турнір для людей з ампутаціями: коли та де він відбудеться

Як минув турнір

У турнірі взяли участь п’ять команд з різних куточків України: АМП ФК Київ, МСК Дніпро (Черкаси), ФК Покрова АМП, ФК Покрова-2 зі Львова та Шахтар Сталеві. Більшість з гравців – наші ветерани, яким футбол допомагає у фізичній та емоційній реабілітації. У багатьох з них це також були перші офіційні матчі, перші голи, інтерв’ю та перші перемоги.

Зимовий Кубок також привернув увагу до важливої місії ампфутболу – допомогти людям з ампутаціями або порушеннями функцій кінцівок повернутися до активного життя, знайти натхнення через спорт і подолати фізичні та емоційні виклики.

Футбол має унікальну силу допомагати у реабілітації та відновленні. За оцінками, в Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутаціями кінцівок, і багато з них – це військові, які отримали травму захищаючи нашу країну. Цей перший турнір УАФ з ампфутболу продемонстрував, що немає нічого неможливого, коли є бажання та команда однодумців,

– зазначив президент УАФ Андрій Шевченко на відкритті змагань.



Зимовий Кубок Ліги Дужих / Фото Дана Балашова

На турнірі було зіграно 5 турів по 10 матчів. Найкращими бомбардирами Зимового Кубка стали гравці ФК Покрова АМП-2 – Юрій Сущ та Дмитро Куць. Обидва забили по два мʼячі у турнірі.

Володарем першого Зимового Кубку Ліги Дужих стала команда зі Львова ФК Покрова АМП-2, а фіналістом – команда з Києва ФК АМП Київ.

Автор переможного голу, а також найпершого голу турніру, Дмитро до війська пішов ще у 2013. Згодом війна і важке поранення від підриву на міні під Кліщіївкою.



Зимовий Кубок Ліги Дужих / Фото Дана Балашова

"Це дуже важливо для військових, ампфутбол дає можливість реабілітуватись і повернутись в суспільство. Завдяки футболу я не помічаю того, що в мене немає ноги", – Дмитро Куць гравець ФК Покрова АМП-2, автор переможного голу,

"Наша команда тільки ось створилася, наша команда єдина є змішаною, де грають хлопці та дівчата, і ми одразу ж на першому турнірі посіли друге місце. Це дуже круто! Реабілітація через спорт для осіб з ампутованими кінцівками є найкращою, і кожна гра додає нам досвід та впевненість в собі, особливо після таких перемог", – Ольга Бенда, гравчиня АМП ФК Київ.



Зимовий Кубок Ліги Дужих / Фото Ольги Бенди

Українська асоціація футболу дякує соціально відповідальним бізнесам за підтримку кубка, партнерам національної збірної – Adidas та Львівське, інформаційному партнеру кубка ICTV2 за сприяння у популяризації ампфутболу, транслятору фінального матчу УПЛ ТБ, а також ФК Динамо Київ за надання локації для проведення турніру.

Що таке Ліга Дужих

"Ліга Дужих" – це соціальний проєкт Української Асоціації Футболу, який допомагає людям з ампутаціями або порушенням функцій однієї з кінцівок повернутися до активного життя, знайти натхнення через спорт.

Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. На полі грають 7 гравців (6 польових і воротар). Польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, а воротар – верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10-хвилинною перервою.

Розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле (60x40 метра). Використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців. Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.