В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей.

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Мнение Каннингема об Усике

Боксер отметил, что начал думать об украинце, когда пытался попасть на турнир мировой боксерской серии, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Я тогда проиграл Табиде, возможно, оно несправедливо, но есть как есть. Я тогда действительно хотел подраться с Усиком и ждал не этот бой. Думаю, что набор навыков Усика заставил бы меня найти что-то новое в себе. Не говорю, что я бы победил Усика, но это был бы захватывающий бой,

– сказал Стив Каннингем.

Отметим, что в 2013 году Стив Каннингем противостоял Тайсону Фьюри и даже отправил его в нокдаун, однако впоследствии проиграл нокаутом