В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

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Думка Каннінгема про Усика

Боксер зазначив, що почав думати про українця, коли намагався потрапити на турнір світової боксерської серії, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.

Я тоді програв Табіді, можливо, воно несправедливо, але є як є. Я тоді дійсно хотів побитися з Усиком і чекав не цей бій. Думаю, що набір навичок Усика змусив би мене знайти щось нове у собі. Не кажу, що я б переміг Усика, але це був би захоплюючий бій,

– сказав Стів Каннінгем.

Відзначимо, що в 2013 році Стів Каннінгем протистояв Тайсону Ф'юрі та навіть відправив його у нокдаун, однак згодом програв нокаутом