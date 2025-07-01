Жена Усика показала как боксер с семьей отдыхает после реванша в Испании

В ночь на 20 июля на "Уэмбли" встретились Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Украинец уже во второй раз победил "Динамита" нокаутом.

После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик вместе с семьей отправился на отдых в Испанию. Боксер отдыхает после ожесточенного реванша, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.

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Отдых Усиков в Испании

На фотографиях, которыми поделилась Екатерина видно, как супруги вместе с детьми проводят время в солнечной Испании. Также жена украинского боксера, как они с мужем проводят время на отдыхе.

Супруги Усик на отдыхе: смотрите видео

Фотографии с отдыха в Испании / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Напомним, что недавно появилось видео поддержки Екатерины Усик во время реванша Александра с Даниэлем Дюбуа.