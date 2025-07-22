Бой за абсолютное чемпионство Усик – Дюбуа длился всего пять раундов. Украинский боксер закрыл рот всем скептикам и одержал убедительную досрочную победу, пишет 24 Канал.

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Как жена Усика болела за мужа в реванше с Дюбуа?

На стадионе "Уэмбли" посмотреть вживую историческую битву собралось более 90 тысяч зрителей. Однако самой горячей болельщицей была жена абсолютного чемпиона.

В сети появилось видео, как Екатерина Усик волнуется за своего мужа во время боя с Дюбуа. Создается впечатление, будто она чувствует каждый удар и находится рядом с любимым на ринге.

Видео, как Екатерина Усик болела за мужа

Напомним, что Александр Усик получил третье звание абсолютного чемпиона мира по боксу. По этому показателю он сравнялся с легендарным Мухаммедом Али.

За бой с Дюбуа Усик заработал рекордный гонорар в 132 миллиона евро. Ранее сообщалось, как изменилось состояние украинского чемпиона после триумфа на "Уэмбли".