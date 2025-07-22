"Абсолютное безумие": эсчемпион мира о возможном бое Усика и Итаумы

В ночь на 20 июля Александр Усик одолел нокаутом Даниэля Дюбуа в реванше. По сети уже ходят слухи относительно следующего соперника украинца.

Бывший чемпион мира Тони Белью оценил Мозеса Итауму как соперника для Александра Усика. Он также прокомментировал их возможное противостояние, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сказал Белью о потенциальном бое?

Боксер считает, что сейчас такое противостояние организовывать не стоит.

Я считаю, что сейчас абсолютно бессмысленно бросать Мозеса Итауму в ринг с Александром Усиком. Это абсолютное безумие высочайшего уровня. Мозес вообще продержался более 6-7 раундов? Почему вы его туда бросаете... Бокс – это спорт, который не прощает ошибок, и в нем нужно заслужить свои достижения,

– сказал Тони Белью.

Он также добавил, что Мозес Итаума является будущим супертяжелого веса, но пока что он не должен выходить на ринг с Александром Усиком.

Напомним, что после реванша с Даниэлем Дюбуа, на ринг вышел Джейк Пол и бросил вызов Александру Усику.