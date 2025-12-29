Усик появился на публике в компании старшей дочери: как повзрослела Елизавета

Александр Усик стал почетным гостем вечера бокса, который состоялся 27 декабря в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии). Украинский чемпион мира приехал на мероприятие не один.

Неожиданно компанию ему составила не жена Екатерина, а старшая дочь Елизавета. Старшая из детей семьи Усик сидела рядом со звездным папой в первом ряду ринг-сайда, передает 24 Канал.

Вот так Усик – Уайлдер: американец заявил о готовности повторить в бою то, что делал Мухаммед Али

Как выглядит старшая дочь Усика?

Елизавета пристально следила за проведенными поединками и общалась с отцом, который, как всегда, заигрывал с камерой и публикой. Александр даже успел станцевать на своем месте и поднять настроение зрителям забавными жестами на камеру.

Елизавета же очень повзрослела внешне и стала еще больше похожей на своих родителей.



Усик с дочерью Елизаветой на вечере бокса в Эр-Рияде / Фото Getty Images

Что известно о Елизавете Усик?

Елизавета является самым старшим ребенком в семье Усик.

Если ее братья Михаил и Кирилл с начала полномасштабного вторжения вместе с родителями матери живут в Испании, то Елизавета наотрез отказалась ехать за границу. Старшая дочь боксера остается жить в Украине вместе с мамой Екатериной и младшей сестрой Марией.

Елизавета активно занимается спортом и имеет закрытую страницу в инстаграме, за которой следят 172 читателя.

Усик назвал своего следующего соперника?

На странице Усика в тиктоке появилось видео с вечера бокса, в котором Александр еще раз назвал имя желаемого соперника. Здесь без всяких неожиданностей. Украинец назвал Деонтея Уайлдера.

"В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком. Да, Уайлдером", – сказал Усик.

Была информация, что между командами боксеров уже ведутся переговоры. Если они увенчаются успехом, то поединок может состояться уже в первой половине 2026 года. Интересно, что "Бронзовый бомбардировщик" уже мечтает о своей победе нокаутом над Усиком.

Отметим, что состояние украинского боксера составляет около 120 миллионов долларов.