Беленюк отреагировал на скандал Ломаченко с Притулой и Стерненко

Недавно Василий Ломаченко отреагировал на обстрел своей школы в Белгород-Днестровске. В своей заметке он ни разу не упомянул о том, что город обстреляли россияне, что всколыхнуло бурную реакцию в комментариях.

В конфликт Василия Ломаченко, Сергея Притулы и Сергея Стерненко вмешался еще и Жан Беленюк. Он опроверг слова волонтеров относительно того, что боксер трус, пишет 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал Жана Беленюка.

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Что сказал Беленюк

Ранее Сергей Притула и Сергей Стерненко оставили комментарии под сообщением Ломаченко, в которых назвали его трусом. Впоследствии Ломаченко ответил на их слова.

Беленюк отметил, что Василий остается верным себе и своим взглядам, и в этом плане его трудно назвать "трусом" или "сциклом" как выразились Притула со Стерненко в комментариях под недавним сообщением Ломаченко.

Очевидно, он действительно верит в то, что публикует и не боится высказывать свою позицию, несмотря на осуждение подавляющего большинства украинцев, которые страдают и теряют своих близких каждый день в этой жестокой войне России против нас. Наверное, надо иметь яйца, чтобы на такое решаться столько лет подряд,

– сказал Жан Беленюк.

Он также добавил фото Ломаченко в военной форме, когда он якобы вступил в ряды Территориальной обороны и сказал, что не понимает от кого тогда Василий защищал Украину в начале полномасштабной войны.

"Мне непонятно, как это фото появилось, списываю на шоковое состояние. Дума, он сожалеет о том, что оно вообще попало в сеть. Потому что именно здесь, учитывая все обстоятельства, уместнее звучит слово "боязуг", – добавил Жан Беленюк.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Василий Ломаченко якобы служил в Территориальной обороне Белгород-Днестровска. Однако известно, что боксер сфотографировался с мэром города и больше его не видели в рядах Сил Обороны.