Бывший форвард Ромы оценил перспективы Довбика в новом сезоне

В Роме после завершения сезона-2024/2025 сменился главный тренер. Вместо Клаудио Раньери "волков" возглавил Джан Пьеро Гасперини.

Многие эксперты считают, что Артем Довбик не подходит под игровой стиль нового наставника, поэтому его стоит продать. Однако с этим мнением не согласен бывший форвард римлян Роберто Пруццо, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

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Что думает Пруццо о перспективах Довбика в Роме?

Он поделился мнением о перспективах форвардов Ромы. По мнению специалиста, Артем Довбик и Эван Фергюсон могут играть в паре и забивать немало голов, поэтому украинцу точно стоит дать шанс:

"Фергюсон может сделать невероятный прорыв под руководством Гасперини, как это было с другими форвардами. Хойлунн, Ретеги играли лучше с этим наставником. Эван может спокойно забивать более 20 голов за сезон в Серии А. Стоит отметить, что Довбик и Фергюсон могут одновременно находиться на поле и тогда они не будут конкурировать за место в стартовом составе.

Они имеют совсем другие характеристики. Я уверен, что Артему нужно дать еще один шанс, последний. Он нравится не всем, но его цифры говорят сами за себя. Потенциально украинец может забить около 30 голов в чемпионате и тогда станет привлекательным активом на трансферном рынке. Очевидно, что Гасперини может сыграть важную роль для этого футболиста".

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ромы. Он провел на клубном уровне 45 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, что в межсезонье украинский форвард сменил игровой номер с 11 на 9. Сейчас он восстанавливается после травмы и тренируется по индивидуальной программе.