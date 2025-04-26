В Кривбассе рассказали о последствиях пожара на клубной базе
- 23 апреля на клубной базе Кривбасса произошел пожар в административном здании, в частности в бухгалтерии.
- Огонь охватил несколько кабинетов, но никто не пострадал; причины пожара остаются неизвестными.
Кривбасс прокомментировал пожар на клубной базе, который недавно произошел. В клубе рассказали о последствиях.
В среду, 23 апреля, горела клубная база Кривбасса. Пожар возник в помещении бухгалтерии, что находится вблизи футбольных полей.
Читайте также Арбитр финала Кубка Испании расплакался на пресс-конференции: Реал резко отреагировал на эмоции
Последствия пожара
В Кривбассе рассказали, что возгорание произошло в административном здании, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу команды.
Пламя охватило кабинеты: финансового и скаутского департаментов, конференц-зала, прачечную и другие технические помещения. Слава Богу все живы и никто не пострадал. Пожар был оперативно ликвидирован силами ГСЧС,
– отметили в сообщении.
Отметим, что причины возгорания до сих пор остаются неизвестными.