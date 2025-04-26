В среду, 23 апреля, горела клубная база Кривбасса. Пожар возник в помещении бухгалтерии, что находится вблизи футбольных полей.

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Последствия пожара

В Кривбассе рассказали, что возгорание произошло в административном здании, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу команды.

Пламя охватило кабинеты: финансового и скаутского департаментов, конференц-зала, прачечную и другие технические помещения. Слава Богу все живы и никто не пострадал. Пожар был оперативно ликвидирован силами ГСЧС,

– отметили в сообщении.

Отметим, что причины возгорания до сих пор остаются неизвестными.