Менеджер выбрал бой для Усика, который из-за войны стал бы "огромным событием для украинцев"

Александр Усик уже длительное время является королем супертяжелого дивизиона в боксе. Он дважды становился абсолютом хевивейта, а сейчас владеет тремя чемпионскими поясами после отказа защищать титул WBO.

Украинец является самым желанным соперником для супертяжей, которые постоянно бросают ему вызовы. Своим мнением относительно боя, который на самом деле мог бы быть интересным для объединенного чемпиона мира, поделился менеджер Спенсер Браун, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Кто хочет драться с Усиком?

Представитель немецкого бойца Агита Кабайела рассказал о желании своего подопечного провести поединок против Усика. Он считает, что их очное противостояние получилось бы интересным не только по спортивному принципу, но и вызвало бы особое внимание среди украинцев.

Мы хотим драться с Усиком. И я думаю, что это был бы замечательный бой. В Германии бой собрал бы 60 тысяч человек. Это было бы невероятно. Я действительно так считаю. Мне сказали, и я уверен, что это так, что сейчас в Германии живет больше его земляков, чем где-либо. И, конечно, граница с Польшей. Знаете, это было бы огромное событие для украинцев,

– сказал Браун.

Отметим, что Кабайел является временным чемпионом по версии WBC. Свой следующий поединок он проведет против поляка Дамиана Кныбы 10 января в Германии.

Что известно о планах Усика?

Александр после победы в июле над Даниэлем Дюбуа длительное время сохранял информационную тишину относительно своих карьерных планов. Накануне же он заявил, что хочет драться против Деонтея Уайлдера.

Пока официально не объявлено, что этот бой состоится. Однако все идет к тому, что его проведут в первой половине 2026 года в США и на кону будет стоять чемпионский пояс WBC.

К слову. Накануне прогноз на бой Усик – Уайлдер сделал Джозеф Паркер. Он считает, что в американца есть шанс, однако фаворитом будет украинский боксер.

Что известно об Агите Кабайеле?