Менеджер обрав бій для Усика, який через війну став би "величезною подією для українців"

Олександр Усик уже тривалий час є королем надважкого дивізіону в боксі. Він двічі ставав абсолютом хевівейту, а наразі володіє трьома чемпіонськими поясами після відмови захищати титул WBO.

Українець є найбажанішим суперником для супертяжів, які постійно кидають йому виклики. Своєю думкою щодо бою, який насправді міг би бути цікавим для об'єднаного чемпіона світу, поділився менеджер Спенсер Браун, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Хто хоче битися з Усиком?

Представник німецького бійця Агіта Кабаєла розповів про бажання свого підопічного провести поєдинок проти Усика. Він вважає, що їх очне протистояння вийшло б цікавим не тільки зі спортивного принципу, а й викликало б особливу увагу серед українців.

Ми хочемо битися з Усиком. І я думаю, що це був би чудовий бій. У Німеччині бій зібрав би 60 тисяч осіб. Це було б неймовірно. Я дійсно так вважаю. Мені сказали, і я впевнений, що це так, що зараз у Німеччині живе більше його земляків, ніж будь-де. І, звісно, кордон із Польщею. Знаєте, це була б величезна подія для українців,

– сказав Браун.

Зазначимо, що Кабаєл є тимчасовим чемпіоном за версією WBC. Свій наступний поєдинок він проведе проти поляка Даміана Книби 10 січня в Німеччині.

Що відомо про плани Усика?

Олександр після перемоги в липні над Даніелем Дюбуа тривалий час зберігав інформаційну тишу щодо своїх кар'єрних планів. Напередодні ж він заявив, що хоче битися проти Деонтея Вайлдера.

Наразі офіційно не оголошено, що цей бій відбудеться. Проте все йде до того, що його проведуть у першій половині 2026 року в США й на кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

До слова. Напередодні прогноз на бій Усик – Вайлдер зробив Джозеф Паркер. Він вважає, що в американця є шанс, проте фаворитом буде український боксер.

Що відомо про Агіта Кабаєла?