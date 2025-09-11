Александр Усик является бесспорным королем современного хевивейта. Он имеет звание абсолютного чемпиона мира, одолев при этом по два раза звездных Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Многие эксперты считают, что пока никто не способен нанести украинцу первое поражение в карьере. Своим мнением по этому поводу поделился британский тренер Бен Дэвисон, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Кто имеет больше всего шансов одолеть Усика?

Известный наставник назвал боксера, который имеет больше всего шансов победить Александра Усика. Он выделил британского 20-летнего бойца, которого называют новым Майком Тайсоном.

Сейчас много разговоров о том, какой бой правильный для Усика. Я верю, что он должен драться с Мозесом Итаумой. Сейчас нет никого с лучшими шансами победить Александра, чем этот человек. Это то, что я искренне чувствую,

– сказал Дэвисон.

Также Бен Дэвисон высказался о будущем своего перспективного подопечного. Он считает, что британец имеет перспективу стать лучшим боксером своего поколения:

"Я не думаю, что Великобритания когда-либо воспитывала лучшего боксера независимо от весовой категории. Не думаю, что есть другой супертяж, если не говорить об Усике, и не думаю, что есть другой британский боец супертяжелого веса, который имеет потенциал стать лучшим боксером в мире P4Р – вот что мы имеем, когда речь идет о Мозесе Итауме".

Важно, что. Ранее британец заявлял, что хотел бы провести бой с Александром Усиком. При этом он был очень скромен в своих высказываниях, поэтому сказал, что не будет бросать вызов украинцу, ведь еще не заслужил на этот шанс.

Напомним, что ранее Тони Беллью высказывался о потенциальном бое Усик – Итаума. Он рассказал, стоит ли британцу проводить такую битву.

Что известно о Мозесе Итауме?